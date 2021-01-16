Відома модель Емілі Ратаковски до вагітності вражала фігурою в самих трендових бікіні

Емілі є однією зі світових топ моделей - її красою захоплюються, образи копіюють, а також мільйони прихильниць мріють дізнатися секрети дівчини по догляду за собою. На фото, представлених на фан-акаунті, добре видно, що зірка і правда виглядає відмінно, а також зовсім не приховує фігуру, адже її стрункості можна тільки позаздрити.

У помаранчевому бікіні з простим дизайном Емілі виглядала відмінно-мінімум деталей і макіяжу роблять її ще більш привабливою. За словами Емілі у неї дуже виразна зовнішність, так що тут важливо не переборщити з косметикою, причому духи Ратаковскі також не любить, адже їй подобається власний аромат тіла.

"Я отримую задоволення від того, що раз на місяць ходжу в корейський спа. Ти потрапляєш в усі ці різні басейни. Після них тобі наносять скраб для тіла, і ти лежиш голою з 20 іншими жінками. Потім ти приймаєш душ. Мені подобається масаж акупресури", - розповідала модель раніше.

Також вона відзначала, що їсть корисні продукти і не виключає фаст-фуд, в той час як не ходить в тренажерний зал, головне просто активний відпочинок і прогулянки.

2020 рік, що минає, став для багатьох знаменитостей особливим, адже молоді пара оголосили про швидкі поповнення в сім'я. Так, супермоделі Джіджі Хадід, Ельза Хоск, актриса Емма Робертс і навіть головні актори з "Гри престолів" також оголосили про поповнення. Не залишилася осторонь від "бебі-буму" і супермодель Емілі Ратаковскі.

Тепер вона постійно показує, як змінилася за цей час і як тепер виглядає її округла фігура.

"Не можу дочекатися цього малюка; виглядає запально; хлопчик! З Новим роком 🎆; так, королева❤️; Краса 💛; улюблене😍 😍; красива мама, добре набрала 💛; з Новим роком кращу модель😍 😍; Велика мама; я буквально десяток разів сказав собі: «ця жінка не може бути красивішою». Тепер ти вагітна, і я беру все це назад; Авокадо атмосфера начебто».

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