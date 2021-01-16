Колишня дружина Потап (Олексія Потапенка) Ірина Горова блиснула формами на пляжі
Свіже фото вона показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Ірина Горова, яка зараз разом з дочкою Наташею і сином Андрієм відпочиває на Мальдівах, поділилася своїми роздумами. Вона акцентувала важливість проводити час з рідними людьми та перебувати в моменті.
«Як же важливо зупинятися, відчувати момент, вітер, запах моря, насолоджуватися секундами повного розслаблення, спілкуватися з улюбленими людьми, читати, планувати майбутнє і ловити щастя», - написала екс-дружина Потапа.
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Горова показала своє фото, на котрому зображена на пляжі в насичено зеленому купальнику. На голові у неї зав'язана хустка. Образ Ірина доповнила масивним ланцюгом на шиї і круглими сережками-кільцями. Очі жінки приховують чорні сонцезахисні окуляри.
Поста активно лайкають і коментують в мережі. Відреагували навіть відома українська співачка, зірка" Танців з зірками " Санта Дімопулос і дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова.
"Така ніжна", - написали в коментарях.
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