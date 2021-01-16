Актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про стосунки між чоловіком

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці артистки.

До актриси звернулася Українка, яка розповіла, що боїться втратити свого чоловіка, і чим більше це показує, тим більше він віддаляється від неї.

Ксенія вирішила допомогти жінці і розповіла про своє бачення відносин між чоловіком і жінкою.

"Я вважаю, що для по-справжньому щасливих відносин, ви повинні бути незалежною від чоловіка. Як в матеріальному, так і в емоційному плані. Ви повинні бути цілісною людиною і вміти справлятися з усім самостійно", - зазначила актриса.

За її словами, в іншому випадку жінка не може відбутися як особистість.

"У залежних відносинах ви не зможете бути собою і вам доведеться в будь-яких ситуаціях підлаштовуватися під чоловіка. Звичайно ж, допомагати один одному потрібно, і це нормально, але ви повинні вміти жити і без цього. Стабільність і впевненість можеш дати собі тільки ти. Потрібно бути двома цільними людьми, які йдуть поряд один з одним і є однодумцями", - пояснила Мішина.



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