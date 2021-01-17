Репер Потап (Олексій Потапенко) розповів, що для нього означає Щастя



Як передає Politeka.net, відповідний пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Олексій, разом з дружиною Настею Каменських зараз відпочиваю на Мальдівах. Через деякий час на райському курорті Потап здивував шанувальників новим постом:

"Людина з мрією - це супер людина! Скільки разів я починав мріяти, і мрії збувалися! Обережно, вони дійсно збуваються! Але найцікавішим, виявилося, навчитися заново мріяти! Річ у тому, що коли ти досягаєш своєї мети, виникає тривожне відчуття спустошення «ну ось - домігся...що тепер далі?» а далі ще цікавіше! Навчитися заново мріяти! Захотіти хотіти! Поставити нереальні (для себе) таргети і знову піти за світінням мрії в незвідане! Згодом ти зрозумієш, що пошуки щастя і були щастя!",- поділився мотивуючим текстом репер.

На опублікованому кадрі Олексій постав без одягу, виблискуючи засмагою і лисиною.

Шанувальники виконавця захопися не тільки таким емоційним постом, але і його зовнішнім виглядом.

"Вай, красень копчений", "добре сказано", "Так, Потап справу говориш", "Потап ви дуже талановита людина, з вас багато людей можуть брати приклад", "Так, я Скільки разів переконалася, мрії дійсно збуваються) тільки потрібно вірити і діяти", "Льоша, прям в сердечко. З тобою немає жодного шансу перестати вірити в диво", - писали в коментарях.

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