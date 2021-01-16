Модель і зірка Playboy Памела Андерсон вразила фанатів серйозною публікацією
Новий пост з'явився в особистому Instagram-акаунті зірка.
Так, 53-річна Памела Андерсон вирішила завести розмову про здорове харчування і відмову від м'яса.
За її словами, вегетаріанство допомагає поліпшити загальний стан здоров'я, і люди можуть підвищити свою "витривалість" в ліжку.
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"Ніхто не повинен їсти м'ясо, тому що ми можемо отримати все, що нам потрібно, від здорової веганської дієти. Кожна людина, хто стає веганом рятує понад 200 тварин від нестримного насильства", - нагадала зірка Playboy.
Памела Андерсон нагадує, що тваринництво - глобальна катастрофа на Землі, а смертельні для людини віруси передаються від тварин до людей.
"Хто завгодно хто хоче допомогти тваринам, планеті, можуть отримати безкоштовний стартовий набір для веганів. Співчуття завжди сексуально", - резюмувала Памела Андерсон у своєму мікроблозі.
Щоб привернути увагу аудиторії до цієї проблеми, популярна в 90-их модель вирішила прикріпити до публікації своє архівне фото.
Раніше ми розповідали, що Памела Андерсон не перестає підігрівати інтерес до своєї персони, незважаючи на те, що в 2021 році їй виповниться 54 роки.
Так, колишня зірка журналу Playboy похвалилася новим спекотним знімком.
На ньому Памела продемонструвала всю свою красу і чарівність. Вона була одягнена в біле і яскраво нафарбована, а золотисті кучері розпущені. Красуня обкрутила голову пасмом волосся і застигла в такій позі, дивлячись кудись вдалину.
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