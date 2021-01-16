Модель і зірка Playboy Памела Андерсон вразила фанатів серйозною публікацією

Новий пост з'явився в особистому Instagram-акаунті зірка.

Так, 53-річна Памела Андерсон вирішила завести розмову про здорове харчування і відмову від м'яса.

Памела Андерсон

За її словами, вегетаріанство допомагає поліпшити загальний стан здоров'я, і люди можуть підвищити свою "витривалість" в ліжку.

Популярні новини зараз

Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."

Велика втрата у "Кварталу 95", перші подробиці трагедії: "був одним з..."

Тіна Кароль випадково засвітила зайве на домашніх кадрах з сином, фанати радіють: "Нога Дана?"

Крістіна Орбакайте несподівано стала дружиною відомого співака: "Ух ти, у мене нова сім'я!"

"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Показати ще

"Ніхто не повинен їсти м'ясо, тому що ми можемо отримати все, що нам потрібно, від здорової веганської дієти. Кожна людина, хто стає веганом рятує понад 200 тварин від нестримного насильства", - нагадала зірка Playboy.

Памела Андерсон нагадує, що тваринництво - глобальна катастрофа на Землі, а смертельні для людини віруси передаються від тварин до людей.

"Хто завгодно хто хоче допомогти тваринам, планеті, можуть отримати безкоштовний стартовий набір для веганів. Співчуття завжди сексуально", - резюмувала Памела Андерсон у своєму мікроблозі.

Щоб привернути увагу аудиторії до цієї проблеми, популярна в 90-их модель вирішила прикріпити до публікації своє архівне фото.

Раніше ми розповідали, що Памела Андерсон не перестає підігрівати інтерес до своєї персони, незважаючи на те, що в 2021 році їй виповниться 54 роки.

Так, колишня зірка журналу Playboy похвалилася новим спекотним знімком.

На ньому Памела продемонструвала всю свою красу і чарівність. Вона була одягнена в біле і яскраво нафарбована, а золотисті кучері розпущені. Красуня обкрутила голову пасмом волосся і застигла в такій позі, дивлячись кудись вдалину.

Нагадавши, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі

Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса