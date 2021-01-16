Модель і зірка Playboy Памела Андерсон вразила фанатів серйозною публікацією

Новий пост з'явився в особистому Instagram-акаунті зірка.

Так, 53-річна Памела Андерсон вирішила завести розмову про здорове харчування і відмову від м'яса.

За її словами, вегетаріанство допомагає поліпшити загальний стан здоров'я, і люди можуть підвищити свою "витривалість" в ліжку.

"Ніхто не повинен їсти м'ясо, тому що ми можемо отримати все, що нам потрібно, від здорової веганської дієти. Кожна людина, хто стає веганом рятує понад 200 тварин від нестримного насильства", - нагадала зірка Playboy.

Памела Андерсон нагадує, що тваринництво - глобальна катастрофа на Землі, а смертельні для людини віруси передаються від тварин до людей.

"Хто завгодно хто хоче допомогти тваринам, планеті, можуть отримати безкоштовний стартовий набір для веганів. Співчуття завжди сексуально", - резюмувала Памела Андерсон у своєму мікроблозі.

Щоб привернути увагу аудиторії до цієї проблеми, популярна в 90-их модель вирішила прикріпити до публікації своє архівне фото.

Раніше ми розповідали, що Памела Андерсон не перестає підігрівати інтерес до своєї персони, незважаючи на те, що в 2021 році їй виповниться 54 роки.

Так, колишня зірка журналу Playboy похвалилася новим спекотним знімком.

На ньому Памела продемонструвала всю свою красу і чарівність. Вона була одягнена в біле і яскраво нафарбована, а золотисті кучері розпущені. Красуня обкрутила голову пасмом волосся і застигла в такій позі, дивлячись кудись вдалину.

Нагадавши, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі

Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса