Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала свій настрій

На фото Ніколь сиділа без одягу і білизни, позуючи в старому кріслі. Дівчина виставила ніжку вперед, а другу загнула, щоб закрити найпікантніше. Потуральскі в руках тримала журнал, яким вдалося прикрити бюст. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а дивилася красуня в камеру. Кадр вийшов дуже гарячим і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Суботній настрій", - написала зірка.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люби мене"," дуже мало одягу", "буквальна мрія", "Дівчина мрії назавжди, вау", "досконалість", "Люблю тебе всіма способами", "так тримати", "Королева (якщо б ви читали на своєму смартфоні)", "завжди така мила і сексуальна, твоя краса безмежна", "маленькі крихітні пальчики на ногах", "красивий постріл!".

Повідомлялося, що модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала свої досконалості в короткій сукні.

Цього разу Ніколь сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль.

Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди.

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