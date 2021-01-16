Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала свій настрій
На фото Ніколь сиділа без одягу і білизни, позуючи в старому кріслі. Дівчина виставила ніжку вперед, а другу загнула, щоб закрити найпікантніше. Потуральскі в руках тримала журнал, яким вдалося прикрити бюст. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а дивилася красуня в камеру. Кадр вийшов дуже гарячим і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Суботній настрій", - написала зірка.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала свої досконалості в короткій сукні.
Цього разу Ніколь сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль.
Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди.
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