Відома українська співачка Настя Каменських поділилась кумедним відео з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Каменських у соцмережі.

Так, в акаунті Насті з'явилось відео, на якому вона відпочиває зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потпенком) на пляжі та запитує в нього, навіщо він поклав їй в купальник булку.

"Льошенька, коханий, а нвіщо ти засунув мені булку?" - запитала вона.

На це Потап відповів, що йому так зручно їсти, а потім взяв шматочок булки з купальника співачки. Також він пожартував, що йому дуже подобається поєднання кольорів - мовляв, лимонний бра та жовта булка утворюють своєрідний градієнт.

"Художники мене зрозумають", - посміявся Потап.

Каменських уточнила, чи має вона так і далі сидіти.

"Тобто ми ось так і будемо сидіти - я буду з булкою в купальнику, і ми будемо грати в карти? Так? А, ну добре, роздавай", - посміялась Настя.

Раніше повідомлялось, що Потап і Настя зараз відпочивають на Мальдівах. Співачка активно ділиться фотографіями та відео з відпочинку з коханим. Вони гуляють на пляжі, багато плавають, катаються на катерах і т.д. Також Настя регулярно радує шанувальників пікантними світлинами у купальниках.

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