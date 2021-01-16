Один в один як магазинний

Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом сиру "Філадельфія" , який легко можна зробити вдома

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально лписал всі кроки приготування.

«Найпопулярніший рецепт минулого карантину 😂 пам'ятається результат мене прямо здивував», - зазначив Ярославський.

Інгредієнти:

Грецький йогурт 10% - 350г

Сметана 20% (не кисла) - 270г

Сіль-5г

Також для приготування знадобляться марля, сито і миска.

Важливо, щоб сметана була термостатна і не менше 20% жирності. Йогурт також повинен бути не кислим. Чим свіже будуть продукти - тим краще.

Щоб зробити сир ще ніжнішим треба взяти вершки 30% і додати десь 100-150 грамів.

Приготування:

Всі інгредієнти змішуєте в мисці.

Марлю складаєте в 4 рази, кладете в сито, туди-ж масу.

Акуратно закриваєте і трохи загортаєте краю.

Далі все потрібно помістити в холодильник, під плівку і невеликий прес і залишити на 12-18 годин.

"Через 12-18 годин у вас справжній сир - ось прям хоч йди пробуй в магазин – 1 в 1 Філадельфія . І дуже смачно, він шовковий, просто тане в роті і дуже вершковий не кислий! Реально в захваті", - зазначив суддя "Майстер Шеф".

Із вказаної кількості продуктів виходить 315 грам сиру. Зберігати його потрібно в холодильнику. Краще до п'яти днів, оскільки потім сир стає кисліше.

Залишилася сироватка дуже підійде для вареників на пару або взагалі в господарстві.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський розкрив секрет смачного медовика, який легко приготувати: "божественний"

Як повідомляла Politeka, після фіналу "Майстер Шеф-10" українці рвуть і метають, хто переміг: "яка ганьба!"

Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розкрив секрет ідеального курячого бульйону: "нарешті…"