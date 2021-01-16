Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом сиру "Філадельфія" , який легко можна зробити вдома
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально лписал всі кроки приготування.
«Найпопулярніший рецепт минулого карантину 😂 пам'ятається результат мене прямо здивував», - зазначив Ярославський.
Інгредієнти:
- Грецький йогурт 10% - 350г
- Сметана 20% (не кисла) - 270г
- Сіль-5г
Також для приготування знадобляться марля, сито і миска.
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Важливо, щоб сметана була термостатна і не менше 20% жирності. Йогурт також повинен бути не кислим. Чим свіже будуть продукти - тим краще.
Щоб зробити сир ще ніжнішим треба взяти вершки 30% і додати десь 100-150 грамів.
Приготування:
- Всі інгредієнти змішуєте в мисці.
- Марлю складаєте в 4 рази, кладете в сито, туди-ж масу.
- Акуратно закриваєте і трохи загортаєте краю.
- Далі все потрібно помістити в холодильник, під плівку і невеликий прес і залишити на 12-18 годин.
"Через 12-18 годин у вас справжній сир - ось прям хоч йди пробуй в магазин – 1 в 1 Філадельфія . І дуже смачно, він шовковий, просто тане в роті і дуже вершковий не кислий! Реально в захваті", - зазначив суддя "Майстер Шеф".
Із вказаної кількості продуктів виходить 315 грам сиру. Зберігати його потрібно в холодильнику. Краще до п'яти днів, оскільки потім сир стає кисліше.
Залишилася сироватка дуже підійде для вареників на пару або взагалі в господарстві.
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