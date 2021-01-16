Популярна українська співачка, яка поїхала жити в РФ, поділилася ніжним фото з дочками

Цього разу Віра вирішила поділитися чуттєвим фото в чорно-білій обробці, на якому позувала з доньками в однакових нарядах. Варто відзначити, що артистка ніколи не заперечувала: їй подобається проводити час з сім'єю, адже раніше через зайнятість і концертів не так часто вдавалося насолодитися суспільством з близькими.

Через карантин співачці вдалося розслабитися і возз'єднатися з дочками на святі. Спеціально для цього старша дочка Віри прилетіла із закордону. Новорічні канікули вона провела з сім'єю на гірськолижному курорті. Віра каталася на лижах з дочками Сарою і Сонею, а також встигла влаштувати з ними фотосесію.

Всі троє одяглися у вільні світлі светри, темні штани і красувалися на кадрі з мінімумом макіяжу.

"Наша перша спільна фотосесія в журналі 🖤 з кожним роком все більше насолоджуюся своїми дівчатками. Так рідко ми знаходимося разом в одному місті. І я вирішила відобразити цей момент.З приголомшливою командою 🖤», - написала Віра.

Фанати не залишилися байдужі:

"Віра Брежнєва ви найкраща Красуня і мама для своїх дітей Соні і Сари: які ви красиві дівчатка! 🖤; Що може бути краще🙏 мама і донечки💖 всього вам найкращого 💕; Стилістично відмінно продумало 👍🏽; Які ви приголомшливо Красиві дівчата ❤️; Які ви прекрасні😍💔; Які розкішні. Красиві неймовірно".

Також Віра Брежнєва похвалилася затишним образом в стильному вбранні. Зірка на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто вже розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram вона постала в образі, який представляє щось середнє між традиційними різдвяними піжамами і нарядами з подіуму.

Домашній лук Брежнєвої склали штани кльош з м'якої трикотажної тканини в рубчик, які вона доповнила бежевим светром з V-подібним вирізом, прикрашеним смужками.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото.

Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.