Що не можна робити в ці дні

Українцям слід готуватися до сильних магнітних бур у лютому 2021 року

В останньому місяці зими українців чекають відразу чотири магнітні бурі, про це пише Обозреватель.

Перший сплеск магнітосфери очікується вже 7 лютого і триватиме він до 10 числа включно. Експерти попереджають, що пік магнітної бурі припаде на 9 лютого.

Наступна магнітна буря - 15 лютого. Її пік припаде на денний час, вона буде недовгою, але досить сильною, тому у деяких українців погіршиться здоров'я і вони відчують слабкість.

Ще одне геомагнітне коливання, за прогнозами вчених, заплановане на 22 лютого. Ця буря буде нетривалою і середньою за силою.

Остання магнітна буря в лютому очікується 27 числа. Її відчують метеозалежні люди, тому люди рекомендують під рукою тримати ліки.

У найбільш "небезпечні дні" українцям краще відмовитися від куріння, алкоголю і їжі з фастфуду, і на деякий період дотримуватися дієти.

Самі магнітні бурі можуть спричинити за собою головні болі і запаморочення, тахікардію і скачки тиску, спровокують проблеми з судинами і суглобами.

У період геомагнітних коливань можливі: апатія, безсоння, загострення хронічних захворювань і т.п. щоб мінімізувати небезпеку від спалахів на сонці, краще більше часу проводити на свіжому повітрі і пити багато рідини.

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