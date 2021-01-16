Дружина відомого українського співака Монатіка Ірина поділилась світлинами з їхнього сімейного відпочинку на Мальдівах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ірини у соцмережі.

Так, в акаунті дружини Монатіка з'явились фото, як вона разом з чоловіком плаває на каяці.

При цьому вона зазначила, що це не простий каяк - у нього прозоре дно, тож можна спостерігати все, що відбувається під тобою у воді, поки ти пливеш.

"Завжди мріяла покататися на прозорому диво-човні (Kayak). Було дуже забавно і супер хвилююче", - поділилась вона враженнями.

Також вона поділилась фотографією Монатіка, який гребе на каяці.

"Які ж ви неймовірні", "Чудова родина", "Клас, суперський відпочинок!", "Гарно вам відірватись!", "Дуже крисві фото і красива родина", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що світлинами, зробленими під час плавання на каяці з прозорим дном, поділився і сам Монатік. Він також розповів, що їхня родина стала свідками неймовірного видовища - зорепаду, коли всі зірки відображались і у воді. Таким чином, здавалось, що зірки всюди - і на небі, і на землі.

Нагадаємо, задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом: "татові 12+".

Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка в купальнику з вирізом показала всю свою пишність: "біжить по хвилях...".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка в кидком купальнику отримала райську насолоду прямо у воді: "Життя прекрасне!".