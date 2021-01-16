Все пішло не за планом

Євген Кошовий з "Квартал 95" разом із зірками українського шоу-бізнесу насмішив дзвінком Павлу Зіброву

Як повідомляє Politeka.net, Кошовий, Потап, Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська та Дмитро Монатік зібралися за одним столом у новому випуску «Вечірнього Кварталу». Відповідне відео з'явилося на сторінці каналу «1+1» в Instagram.

Так, в короткій сценці артисти вирішили зателефонувати Павлу Зіброву по відеозв'язку. Однак, співак не зрозумів цього і доклав телефон до вуха, продовживши спілкуватися зі співрозмовниками в такому вигляді.

Тоді Кошовий попросив співака опустити руку, що той і зробив разом з телефоном, засвітивши свої ноги і труси.

"Так нормально?",- поцікавився співак.

"Не нормально, ви зараз труси знімаєте", - відповів Кошовий.

"Що ти кажеш? Труси знімати? Я не зрозумів, це що, якийсь прикол або що?",- розсміявся у відповідь Зібров.

"А у тебе були кумедні випадки відеодзвінків або таке можна побачити тільки в «Вечірній квартал»?" ,- йдеться у підписі до відео.

Українці тут же почали коментувати побачене. Втім, сподобалося відео не всім.

"Це дуже смішно", "у нас вся наша країна стала,,, 95-й квартал,,...Не дивлюся вже два роки", "сьогодні вечір буде веселим", - пишуть люди.

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