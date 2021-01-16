Відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі показа яскраве відео у стилі мюзіклу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Белуччі у соцмережі.
Так, в акаунті моделі з'явилось відео, на якому вона позує на сцені в оточенні чоловіків.
"На сцені в паризькому кабаре", - написала вона в коментарі до відео.
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На опублікованих кадрах можна побачити яскраві костюми та образи у стилі 60-х років, багато пір'я, об'ємні зачіски, що дуже вдало підкреслює темпераментний образ моделі.
Навколо Моніки - безліч молодих красенів, які носять її на руках і позують поряд із нею, а вона загадково посміхається.
В коментарях висловлюють захоплення красою 56-річної моделі, засипаючи її компліментами.
"Неймовірна", "Моє кохання", "Нереальна краса", "Жінка моєї мрії", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що 56-річна модель і актриса опублікувала фото, на якому постала в вельми оригінальній вечірній сукні з декольте і незвичайним бантом спереду. Моніка Беллуччі доповнила образ довгими чорними рукавичками і об'ємною зачіскою.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки: «Ух, яка...».
Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі полонила пікантною позою, засвітивши дещо цікаве: "Шедевр".