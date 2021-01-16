Популярна українська співачка Оля Полякова і її 15-річна дочка Маша похвалилися ідеальними фігурами в купальниках на Мальдівах

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляти Politeka.net. У ньому Полякова показала, як вони з донькою-школяркою насолоджуються відпочинком на пляжі.

Так, зіркова мама і її дочка вирішила вибрати однакові злиті купальники. Червоні наряди в стилі "Рятувальників Малібу" ідеально підкреслили фігури красунь. При цьому купальник відрізняється досить відвертим кроєм трусів, максимально відкриває стегна.

Мати і дочка старанно позують перед камерами, демонструючи свої пляжні фігури.

При цьому підписники Полякової помітили на фото явні сліди обробки. Про це вони написали в коментарях.

"Пофоткалися трошки))) це завжди стрес, завжди скандал))) але по нас не видно, рятувальниці Мальдіву в дії! Нам сподобалося, а вам? І хто на першій фотці помітив тата?", - написала Полякова у підписі до фото.

Її передплатники активно коментують пост зірки.

"А фотки-то оброблені", "так схожі", "очманілі дівчата", "Просто красуні! Нереалочки! Бомба!", "Клас, дві неймовірні принцеси", "Доця вже якась ноги від вух, як і у мами красуні", "Видно Фотошоп", "Доця вже маму перегнала", "Ох відчуваю буде ваша Маруся крутити мужиками... Так хороша!",- пишуть люди.

Нагадаємо, 15-річна дочка Полякової збентежила виглядом, занадто натягнувши труси купальника: "Господи, дівчинка, вгамуйся".

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