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Популярна українська співачка Джамала показала себе в домашньому образі і задалася актуальним для багатьох українців питанням

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Джамала розповіла про актуальне питання.

"Ось сиджу і думаю: ялинку розбирати? Як у вас? До весни?",- поцікавилася співачка.

Вона також поділилася новими фото, на яких показала себе в домашньому образі.

На знімках зірка позує в зручній темно-зеленій сорочці в клітинку, під яку у неї надіта футболка. Волосся співачка залишила розпущеним, а її образ доповнив легкий, невимушений макіяж.

Шанувальники бурхливо відреагували на питання знаменитості і почали розповідати про те, коли планують позбавлятися від своїх ялинок.

"Настільки лінь, що подумую до наступного року залишить", "набридла, розібрали, чекаємо літа", "Рано ще навіщо нехай око радує лише раз на рік ж це", "я думаю що нехай ще постоїть....зима...свято...ще святковий настрій присутній", - пишуть українці.

Відзначимо, що сама Джамала раніше зізналася, що останнім часом набрала вагу.

37-річна артистка, яка всього півроку тому стала мамою вдруге, розмістила на своїй сторінці в Instagram ефектні фото, на яких вона відображена в своїй ідеальній формі.

"Тут я важу 59 кг.Зараз моя вага - 69 кг. просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, починаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"!",- писала зірка.

Нагадаємо, Джамала зважилася на кардинальне перетворення, як зараз виглядає переможниця "Євробачення".

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