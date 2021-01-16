Зовсім на себе не схожий

Популярний український співак MELOVIN показав себе зі щасливим виразом обличчя в компанії друга

Як повідомляє Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому співак привітав свого друга, а за сумісництвом ще й свого менеджера, з днем народження.

"З днем народження, Грінч. Ти геній! Завжди знай про це! Цей світ любить тебе, ти це знаєш! А я завжди буду дякувати Всесвіт за те, що послала в моє життя тебе! З Днем Народження, друже! Ти дуже рідкісний об'єкт!" ,- написав співак.

Він також поділився спільним фото з іменинником. На знімку MELOVIN постає в незвичайному для себе образі. Любитель похмурої одягу і макіяжу позує в звичайній толстовці, кепці і окулярах. Замість традиційного сумного погляду співак широко посміхається і виглядає дуже щасливим.

Його шанувальники не могли пройти повз такого поста.

"З іменинником. Нехай Всесвіт завжди дає можливість мати таких космічних друзів", "ви обидва-натхнення! творіть і сяйте яскраво!", "Ви такі класні тут) з іменинником! Цінуйте один одного!", "Ми з Тамарою ходимо парою", "Ах які чоловіки", "подарунок долі! Людина без якої не було б Мела", - пишуть люди.

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