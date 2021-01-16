Не всі пораділи за співака

Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав зворушливе фото зі своєю донькою Аллою-Вікторією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кіркорова у соцмережі.

Так, в акаунті Кіркорова з'явилась нова світлина, на якій він сидить у кафе, а позаду нього стоїть його маленька донечка. При цьому Алла-Вікторія зворушливо обіймає батька, поклавши голову йому на плече.

"Суботня вечірочка. Так і живемо", - написав співак у коментарі до фото.

Він також поставив геолокацію - фото було зроблено у Флориді (США).

У коментарях шанувальники Кіркорова розчулились таким фото з донькою та зазначили, що вона дуже схожа на свого батька.

"Ой, ну татова доня", "Такі милі", "Дуже гарні", "Таткова копія", "Господи! Які ви прекрасні", "Як мило", "донька так мило обійняла свого тата", "Зайченята улюблені", - пишуть у коментарях.

Втім, знайшлись і ті, хто не оцінив щасливого життя співака та його доньки.

"Не життя, а суцільні розваги. Не переситились?", - написала користувачка соцмережі.

Як відомо, донці Кіркорова Аллі-Вікторії зараз 9 років. Співак назвав її на честь двох найдорожчих для нього жінок - своєї матері та колишньої дружини Алли Пугачової.

Нагадаємо, як старіючий Кіркоров показав свою нову музу в пікантному халатику, Бузова ахнула.

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