Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко публічно пофліртувала з найбагатшою людиною в світі Ілоном Маском

Популярна українська актриса поділилася новими кумедними кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Булітко вирішила більше не приховувати почуттів до відомого багатія Ілона Маску, який нещодавно був визнаний найзаможнішою людиною планети.

Булітко показала, як робить манікюр, в якому явно проглядаються космічні мотиви. Вона уточнила, що спеціально вибирала такий дизайн, щоб вразити власника космічної компанії Маска.

"Коли роблю манікюр, то вибираю малюнок так, щоб він передбачав наступний місяць. Вже передчуваю зустріч з Ілоном", - написала Булітко.

На цьому вона вирішила не зупинятися, і опублікувала ще й своє фото з підписом: «навіть залишу свою фоточку для нього. О! Ілон!».

Втім, і цього артистці здалося мало. Вона опублікувала ще одне фото, на якому позує в блискучому топі і з рожевим волоссям.

"Ще цю залишу...а раптом рожевий - це його улюблений колір? Ну, і мікрофон ... щоб відразу бачив і вже підготував свої каламбурні жарти, типу: "Зірву зірку для зірки!",- написала артистка.

Відзначимо, що шанувальники не змогли прокоментувати пости Булітко через відсутність в розділі сторіз такої можливості.

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