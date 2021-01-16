Відома українська модель Міла Кузнєцова показала нестандартний підхід до своєї вражаючої фігури

Як відомо, спекотна блондинка з 15-м розміром бюсту прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні. Міла не намагається ховати своє багатство, і часто демонструє пишні форми на своїх фото. Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася новим знімком у своєму Instagram.

Так, на фото Міла показала, яке незвичайне застосування можна знайти її видатному бюсту: модель поклала на нього кілька ролів і демонстративно їсть їх паличками. При цьому Кузнєцова позує в розкішній оксамитовій сукні з настільки глибоким декольте, що її бюст буквально вивалюється з нього.

"Чхнувши, на самоті, я подивилася на свої груди і сказала: "рости великий"!", - з гумором підписала знімок модель.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз такого кадру.

"Ахазах ну ти як завжди в своєму репертуарі", "йду до тебе в гості", "відмінний баланс", "щасливі суші", "смачно", "Яка прекрасна фотографія ти просто чудова«,» навіть зручно", "Вау, шикарне фото", "мені шалено подобається твоє почуття гумору", "Ох, я іноді теж кажу ці слова своїм", "порції 3 можна викласти!", "Ти як завжди чарівна. Дуже гарна зачіска", - пишуть люди.

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