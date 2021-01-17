Морози в Україні в неділю лише посиляться, а на додаток до них на вулицях очікується сильна ожеледь

У більшості областей країни 17 січня температура буде нижче -10 градусів. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Зокрема, у західних регіонах вночі очікується від -12 до -14, а вдень – від -6 до -8 градусів. На півдні нічні температури також будуть в межах -12 ... -14 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть -7...-9 градусів.

У північних, східних і центральних областях вночі очікується від -16 до -18 градусів, а вдень – від -12 до -14. Найхолодніше буде в Дніпропетровській області, де температура вдень опуститься до -14...-16 градусів, а вночі – до -18...-20. Також особливо морозною буде ніч у Сумській області, де стовпчики термометрів опустяться до -24.

У Києві вдень очікується до -13...-15 градусів морозу, без опадів.

Сніг у неділю можливий тільки в найзахідніших куточках країни, на решті території – без опадів.

Крім того, українців попередили про погіршення ситуації на дорогах. Очікується, що через морози на вулицях утворюється справжня "ковзанка". Так, прес-служба КМДА попередила киян про можливість ожеледиці. Також очікується, що вночі в столиці температура впаде до -20 градусів.

Нагадаємо, зима доб'є українців температурними гойдалками від -30 до +3, де очікувати погодного удару: "Людям приготуватися...".

Як повідомляла Politeka, екстремальні морози увірвалися в Україну, рятувальники зробили термінове попередження: де буде найхолодніше.

Також Politeka писала, що люті морози до -28 познущаються над українцями, синоптики попередили: "найхолоднішими будуть дні с...".