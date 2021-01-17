Головна героїня проекту" Холостяк " Ксенія Мішина посварилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом на вулиці

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса виклала в соцмережі "Instagram" відео, яке записала під час вечірньої прогулянки. Включивши камеру, вона звернулася до коханого, а той публічно відчитав її за занадто легкий одяг для зимової погоди. Красуня одягла сріблясту курточку, лосини і кофту з капюшоном.

"Мінус п'ятнадцять, а ти в лосинах, без шапки, така вихідна прямо", - заявив Олександр Еллерт. У відповідь Ксенія помітила, що сам чоловік теж вийшов на вулицю без шапки. Намагаючись виправити ситуацію, комік накинув на голову хутряний капюшон куртки і поліз цілуватися. "Виклянчила", - підписала кадри Ксенія.

Варто відзначити, що поцілунок не задовольнив Мішину і вона побажала від Саші більш яскравого прояву почуттів. "Пішли в тепло. Я люблю тебе", - зізнався Еллерт.

Раніше Олександр за допомогою спеціального додатку перевірив, як будуть виглядати їх з Ксенією майбутні діти. Він загрузіл фото себе і коханої, програма опрацювала їх і показала яку зовнішність можуть отримати їх спадкоємці: хлопчик і дівчинка. Варто відзначити, що у Еллерта вже є 12-річна дочка Еля, а у Мішиної росте семирічний син Платон.

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