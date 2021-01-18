Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret підкорила формами без білизни
Знаменитість нерідко епатує публіку відвертими образами й стає зіркою різних заходів, пише Politeka.net. Наряди красуні запам'ятовуються надовго, а шанувальники їх постійно згадують.
Цього разу фанати розмістили в одній з груп знімки, на яких Белла одягла срібний топік без білизни. Довга бахрома ворушилася від найменших рухів, трохи оголюючи струнку талію і пружний живіт.
Красуня постала також в смугастих брючках, що прекрасно сіли на її стегнах.
Зверху красуня одягла довгий жакет, щоб зробити образ трохи скромніше.
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Звичайно, глибоке декольте приваблювало погляд, адже з нього майстерно виставився бюст.
Доповнений образ був різними прикрасами, а також макіяжем з акцентом на яскраві губи.
"Мій ангел, це миле створіння", - написала Хадід.
Пост зібрав за кілька годин невелику кількість лайків і коментарів. Користувачі мережі, як і автор оцінили жаркий образ моделі і написали їй приємні повідомлення.
Раніше ми писали, що кар'єра Белли Хадід в модельному бізнесі стала рости після того, як вона зробила кілька пластичних операцій.
Хірурги, станом на 2019 рік, нарахували що молода модель вже перенесла 150 операцій і зробила різні косметологічні ін'єкції.
Хадід змінила форму носа і губ, вилиць і видалила грудки Біша та інше.
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