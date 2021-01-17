Відомий композитор Ігор Ніколаєв, давній друг Алли Пугачової, святкує 61-й день народження

Як передає Politeka.net, на честь свята шанувальники виклали на на фан-сторінці спільні фотографії іменинника з Примадонною, яких пов'язують давні і вельми теплі стосунки.

Російські артисти подружилися ще в молодості, адже в 1980 році Ігор Ніколаєв потрапив в команду Алли Пугачової і став її аранжувальником, а пізніше написав для неї перші пісні. Коли співак почав свою сольну кар'єру в 1986 році, то зберіг зв'язки зі своєю покровителькою.

На одному з фото зірки відображені ще молодими. Ігор Ніколаєв позував в яскраво-червоній сорочці, а його знаменита подруга - в чорній сукні-балахоні і з кучерявим розпатланим волоссям. На інших знімках виконавці стали старше і злегка погладшали, проте їм все ще приємно перебувати поруч один з одним і навіть виходити на сцену, тримаючись за руки.

"Сьогодні 17 січня свій день народження відзначає Ігор Ніколаєв. Майстер-музикант і майстер поетичного слова, талановитий артист, люблячий чоловік і батько і друг Алли Пугачової. Ми бажаємо йому здоров'я, творчого довголіття і нескінченного щастя", - йдеться в описі.

Коментатори приєдналися до привітань і в черговий раз захопилися талантом Миколаєва:

"Вітаємо, маестро.Скільки хітів він написав.Справжній композитор"; "з Днем народження! А які пісні пише! Мелодист, майстер слова"; "як ніби, брат і сестра, так схожі"; "Красива жінка! Роки не мають значення"; " як добре, коли стільки років разом друзі. Творчий і просто людський союз-це так цінно! Будьте здорові і щасливі!".



Нагадаємо, що Орбакайте дала волю почуттям в компанії колишнього коханого королевою: "талановитий і чертовски привабливий»

Як повідомляла Politeka, гордий Галкін похвалився подорослішала донькою, копією Пугачової: "Аллочка молода"

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна винесла "Модний вирок" старшій сестрі Христині Орбакайте.