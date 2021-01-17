Український хореограф, танцюрист і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма похвалився милим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Влад Яма по закінченню проекту "Танці з зірками 2020" сконцентрувався на родині. Як і багато українських зірок, хореограф ділиться своїми особистими одкровеннями, а також фото з сімейного альбому.

Так, кілька годин тому він зізнався в Instagram, що відправляється з дружиною за кордон і запропонував користувачам мережі вгадати куди саме вони летять.

Наряд Ями склали чорна футболка з незвичайними розводами і принтом бика. Він не забув про аксесуари: кепку і сумку. Виглядав він стильно, при цьому наряд явно був комфортним в дорозі. Його дружина Ліліана також обрала зручний повсякденний наряд, в якому виглядає просто чудово.

Подружжя на знімку світяться від щастя і випромінюють всепоглинаючу любов, обнявши один одного.

"Ми полетіли😜 куди? - Вгадайте!) Найактивнішому-сувенір з точки призначення) більше спроб в коментарях-більше шансів!. Фото зроблено під час обіду😉", - підписав Влад Яма знімок.

Користувачі Мережі в коментарях активно почали вгадувати, куди полетіло подружжя. Більшість заявили, що тут гадати нічого і зійшлися на думці, що це Дубаї або Мальдіви. Крім того, багато хто побажав родині безпечного польоту.

"Летіть туди, де любов, позитивні емоції і Суцільний позитиффф", "куди б ви не летіли, гарного Вам відпочинку🤗 🤗".

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

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