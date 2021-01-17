Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала все своє "багатство" в мереживній білизні
Гаряча красуня вражає красою, виставляючи напоказ все, що прийнято приховувати, пише Politeka.net. Одного разу зірка з'явилася в одній білизні, а це не може залишити шанувальників у спокої.
Так, користувачі мережі вирішили в одній з фан-груп згадати гарячий образ Кайлі. Модель постала в мереживному ліфчику, який зціпив і підняв пишний бюст.
Дженнер трохи нагнулася, тим самим її бюст ледь не вистрибнув з тісного бюстгальтера. Гумки вп'ялися в шкіру і було видно, як їм було важко утримати вагу принад.
Знаменитість була також в крихітних мереживних трусиках, які навряд чи щось прикривали.
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Плоский животик причаровував погляд, як і тонка талія. Пишні стегна спокушали своїми видами.
Завершили образ акуратні сережки у вухах і зачіска.
Фото було зроблено на ліжку при світлі настільної лампи.
"Красуня 🖤", - написали автори поста.
За вісім годин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі із захопленням описували досконалу фігуру зірки.
"Стільки пристрасті", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, в зовсім юному віці Кайлі Дженнер виглядала зовсім по-іншому. Зірка захопилася пластичними операціями, тому, якщо побачити десь старі фото знаменитості, в ній просто неможливо впізнати нинішню Кайлі.
Крім маніпуляцій з обличчям, модель змінила розміри грудей і стегон. У підсумку зараз зірка без сорому показує свою красу.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст
А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник
Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні