Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову вирішила перевірити на міцність витримку своїх фоловерів

"Королева шпагатів" не стрималася і покрасувалася перед дзеркалом в синьому купальнику.

Звичайно, зірка нескінченних скандалів, не могла не поділитися пікантним фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Чергова провокаційна публікація напевно набрала б масу коментарів, серед яких було б чимало їдких і глузливих. Однак Волочкова не дала можливість висловитися шанувальникам, заздалегідь відключивши можливість коментувати її пости. А висловитися є про що, ось що вона написала в публікації під фото:

"Ну, начебто до вистави і дня народження підходжу у формі.🤷 ♀ ️ Просто Просто багато фізичного навантаження, занять, репетицій і практично відсутність їжі 🥬 🤷 ♀ ️ утром вранці я їм пів-чашки пісного гострого овочевого супу зі шпинатом без солі. А ввечері два варених некруто яйця.🥬 Іноді салатним листям додаю раціон. Плюс російська лазня, купіль і масаж! 👍🔥».

Раніше ми вже писали, що балерина покрасувалася голяка на морозі.

Волочкова залізла в купіль, попередньо повністю роздягнувшись. Інтимні місця зірка прикрила банним віником.

"Якщо в купелі немає льоду, то його може замінити сніжок», - підписала компрометуючий знімок вона.

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