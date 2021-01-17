Українська співачка Оля Полякова сьогодні святкує свій день народження, показуючи фото на Мальдівах

Популярна артистка сьогодні святкує свій день народження. Співачка полетіла з сім'єю на Мальдіви, де активно проводить час і веселиться на пляжі, кожен день влаштовуючи фотосесії в бікіні. Цього разу Полякова здивувала фігурою в новому купальнику.

Розповідаючи про плани на майбутнє, Оля заявила, що вперше в житті не будувала ніяких графіків, адже не знає, про що мріяти, до чого прагнути, бо минулий рік показав, як хиткі і самовпевнені наші плани.

"Тому це пост подяки! !За сьогодення, і минуле яке привело до цього сьогодення! Подяка для мене ключовий момент в житті, зрозумівши силу подяки людина відкриває для себе неймовірні можливості! А дякувати завжди знайдеться за що! Спасибі!!! За теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів,розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі! Робимо що робиться, а будь, що буде! Спасибі всім! З днем народження мене)))», - написала Полякова.

Ось що відповідають в мережі, в тому числі і колеги Полякової - знаменита телеведуча Леся Нікітюк і телеведучий Юрій Горбунов:

"З днем варення, ми разом Сьогодні святкуємо день народження🎉 🥳 🎊❤; навіщо себе так фотошопити??у мене малюк 6 років Вас дуже любить знає співає ваші пісні, запитує Хто це?(не можна стільки Фотошопа...; Везіння, здоров'я, щастя!💐 🍾 🎉 ; Коли навіть фотошоп не допомагає🙄 😏; шик шикарна самка; генетика рулить!; шкода зі спинки Ви фото не додали😊"»

Нагадаємо, після Різдва артистка зі своєю сім'єю поїхали відпочивати на знаменитий курорт, але розрахувала свою норму і злегка поправилася. Вона показала свою фігуру на відвертих фото, які опублікувала в соцмережі "Instagram".

Оля Полякова вибралася на узбережжі в яскраво-жовтому купальнику з квітковими візерунками, який тісно обтягнув її видатні форми, а широкий солом'яний капелюх доповнив пляжний образ артистки. Під час прогулянки співачка опустилася на коліна і попустувала в пристрасній позі, розпушивши пісок. Потім Полякова піднялася на ноги і покрасувалася своєю фігурою в повний зріст.

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