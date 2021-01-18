17 січня українська співачка Оля Полякова святкує день народження

Суперблондинці сьогодні виповнилося 37 років.

Зіркові колеги вітають Полякову на сторінках соцмереж. Серед тих, хто опублікував побажання була український фешн-фотограф і суддя проекту «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

Так, на своїй сторінці в Instagram Плакидюк написала теплі слова на адресу іменинниці і оприлюднила деякі фотографії, передає Politeka.net

"Любов моя! Скільки ми з тобою вже зняли і відквасили - і скільки ще знімемо і відквасимо!❤️ Сяй яскравою зіркою кожну секунду і заряджай своєю королівською енергією всіх навколо, як вмієш тільки ти😘 з Днем Народження!💫



Обожнюю і роблю глибокий кніксен, наша #королеваночі ❤️😜», - написала фотограф.

На одному з фото співачка позує в зухвалому образі лежачи на столі в червоних латексних ботфортах на високих підборах і довгій сукні. Артистка у всій красі демонструє свою гордість-довгі стрункі ноги.

Фоловери відразу ж залишили захоплені коментарі під фото і приєдналися до привітань.

Нагадаємо, що після Різдва артистка зі своєю сім'єю поїхали відпочивати на Мальдівські осторова.

Зараз співачка активно проводить час і веселиться на пляжі, кожен день влаштовуючи фотосесії в різних купальниках, яких вона набрала повну валізу.

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