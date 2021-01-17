Популярна українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, засвітилася в центрі Києва

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала біля бутиків в центрі української столиці. Лорак була одягнена в короткий пуховик і чорні штани. На голові у артистки не було головного убору. Шарф співачка теж не стала надягати. Крім цього, на одному з фото вона трохи розстебнула куртку.

"Ох і мороз сьогодні. Але прогулянка по улюбленому Києву все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою і чудовою", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків про її зовнішність, а також привітали з приїздом до Києва. Багатьох фанатів обурило те, що співачка була занадто легко одягнена для такої погоди.

"Гарного проведення часу в улюбленому місті!", "Кароліна, ви така красива"," Ви така щаслива. Київ-це величезна любов", "а чому без шапки?", "Вау, як ти можеш бути такою красивою", "Холод собачий, а ви так без нічого", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ані Лорак давно не давала концертів в Україні, зате активно гастролює російськими містами.

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