Репер Потап зі своєю дружиною Настею Каменських насолоджується відпочинком на екзотичних островах-Мальдівах
Зоряне сімейство радіє можливості поніжитися на березі Індійського океану і погрітися на теплому сонечку, хоча кажуть, що погода на островах зараз досить дощова, пише Politeka.net
Так, на своїй сторінці в Instagram Потап показав спільне фото з Настею Каменських, яка не упустила можливість продемонструвати новий купальник, яких артистка набрала цілу валізу.
На знімку блиснула своїм бюстом, а Потап продемонструвала фоловерам мову.
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«У правилах Написання сценаріїв, першим пунктом позначено» Полюбите свого читача, глядача, слухача " Полюбите ... А як його полюбити ,якщо він весь час переходить всі мислимі і немислимі межі етики, він весь час незадоволений,він весь час коментує,йому ніколи не подобається правда ,він любить, що б його розважали дешевими приймачами,він бризкає слиною і давиться аргументами,він з усіх своїх штанів вистрибує,що б ти його помітив, а сам при цьому любить (і ти знаєш це напевно) моральних виродків і лизоблюдів......як же його полюбити?",- поскаржився репер.
Шанувальники відразу ж залишили коментарі під фото знаменитості, зазначивши, що виглядають вони просто відмінно.
"Ми вас любіімммм❤❤", " такі красиві💜 💜❤❤🥰", " ДО РЕЧІ красивий язичок😂 🔥", - пишу в мережі.
Нагадаємо, що релакс з Каменських закінчився екстазом для Потапа, жаркий кадр: "Вай, красень копчений"
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