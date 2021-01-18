Репер Потап зі своєю дружиною Настею Каменських насолоджується відпочинком на екзотичних островах-Мальдівах

Зоряне сімейство радіє можливості поніжитися на березі Індійського океану і погрітися на теплому сонечку, хоча кажуть, що погода на островах зараз досить дощова, пише Politeka.net

Так, на своїй сторінці в Instagram Потап показав спільне фото з Настею Каменських, яка не упустила можливість продемонструвати новий купальник, яких артистка набрала цілу валізу.

На знімку блиснула своїм бюстом, а Потап продемонструвала фоловерам мову.

«У правилах Написання сценаріїв, першим пунктом позначено» Полюбите свого читача, глядача, слухача " Полюбите ... А як його полюбити ,якщо він весь час переходить всі мислимі і немислимі межі етики, він весь час незадоволений,він весь час коментує,йому ніколи не подобається правда ,він любить, що б його розважали дешевими приймачами,він бризкає слиною і давиться аргументами,він з усіх своїх штанів вистрибує,що б ти його помітив, а сам при цьому любить (і ти знаєш це напевно) моральних виродків і лизоблюдів......як же його полюбити?",- поскаржився репер.

Шанувальники відразу ж залишили коментарі під фото знаменитості, зазначивши, що виглядають вони просто відмінно.

"Ми вас любіімммм❤❤", " такі красиві💜 💜❤❤🥰", " ДО РЕЧІ красивий язичок😂 🔥", - пишу в мережі.

Нагадаємо, що релакс з Каменських закінчився екстазом для Потапа, жаркий кадр: "Вай, красень копчений"

Як повідомляла Politeka, чоловік Насті Каменських Потап переборщив з схудненням і став виглядати на 10 років старше: "як донечка з татом..."