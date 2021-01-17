Актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, полонила спокусливою зовнішністю
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівний кадр, на якому постала з короткою пишною зачіскою. Актриса прикрила половину обличчя волоссям, залишивши лише одне око. Було видно, що Куриленко яскраво нафарбована, її пухкі губки привернули особливу увагу.
"Добрий день всім!",- підписала фото зірка.
Дика краса артистки звела з розуму її шанувальників, які залишили масу приємних відгуків під постом. Кілька людей звернули увагу, що на цьому фото Куриленко дуже схожа на голлівудську актрису Кетрін Зета-Джонс, яка є дружиною актора Майкла Дугласа.
"Виглядає так само, як Кетрін Зета-Джонс", «я думаю, що Ольга красивіше будь - яких інших актрис», «чудова», «Добрий день Ольга», «Хороших вихідних, королева краси», «завжди фанат твоєї краси», «чудово виглядаєш дорога», - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Ольга Куриленко заворожила архівним кадром, на якому позувала у вельми відвертій сукні з екстра-декольте. Дівчина стояла біля стінки, виставивши напоказ свої пружні принади. Відсутність ліфчика зробила кадр особливо гарячим. Виглядала Ольга карколомно.
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