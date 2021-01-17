Дочка актриси "Квартал 95" Олени Кравець Марія вразила ефектними зимовими кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 17-річна Маша опублікувала фото, на якому позувала на тлі величезної білої кулі. Судячи з геолокації, зимовий локдаун Марія проводить на українському спа-курорті у Львівській області.

На фото Маша постала в молодіжному одязі. На ній був теплий спортивний костюм, поверх якого вона одягла червону дуту курточку. Щоб зігрітися Маша одягла шапку і капюшон. Поруч з красунею позував чорний пес.

"Сніжно", - підписала фото дівчина.

За короткий час пост дівчини зібрав масу приємних слів. Під фото залишили понад 1200 лайків.

"Так красиво", "дві кульки і одна Королева", "Вау, це виглядає цікаво", " Машкаа, це круть!", "Яка краса", «Хорошик», «Ну як же красиво", "Ну що за Білосніжка?", "Марія, ви чарівні!", "Красива», "ідеально", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Маша Кравець зовсім скоро почне розбивати чоловічі серця. Це видно по свіжих фото красуні. Нещодавно дівчина опублікувала знімок, на якому позувала в білосніжному вбранні. Дівчина млосно подивилася в камеру, погравши оголеними плечами.

Нагадаємо, що дочка Олени Кравець вразила томним образом в светрі з вирізами: «Блакитноока богема».

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець з пляшкою в руках показала, як виглядає їх з мамою перше січня: "спасибі за...".

Також Politeka писала, що дочка Олени Кравець в шкірі здивувала зухвалим образом: "притулилася до подружки і...".