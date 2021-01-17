Відома телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк показала зимові розваги

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію сторіс, на яких разом зі своїми батьками і маленькими племінницями каталася на санках. Разом з родиною на вулиці щосили пустував пес Лесі Рафік.

Спочатку телеведуча опублікувала відео, на якому сиділа на санках, тримаючи на руках Рафіка. Зірку спустили з гірки і вона радісно заверещала.

"Останній раз каталася недавно ... 20 років тому", - підписала відео Нікітюк.

На наступному сторіс Леся знімала, як їде на санках і врізається в замет. Не упустила артистка можливості зняти момент падіння і аварії. Крім цього, телеведуча поділилася відео, на яких з гірки з'їжджали її племінниці, мама і тато. Зірка підкреслила, що тепер стає ясно, в кого вона така весела.

Варто відзначити, що у Лесі дуже близькі стосунки з сім'єю. Вона дуже багато часу приділяє батькам, незважаючи на свій щільний графік.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк змусила говорити про себе, поділившись кадром у нижній білизні. Нікітюк позувала в пікантній мереживній білизні з тонкими шкіряними ремінцями на грудях.

Нагадаємо, що грайлива Нікітюк приспустила шубку з плечей, спокусивши відомого красеня: "Мені потрібна...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк пригріла свого "мецената" біля каміна і зняла все на відео:"Мій хлопчик улюблений, давай...".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у прозорій білизні за 6 тисяч гривень влаштувала провокацію: "навіщо такий шлюб показувати?".