Популярна співачка Наташа Корольова з нагоди дня народження Ігоря Ніколаєва вирішила порадувати свого колишнього коханого

Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Історії кохання королевою і Ніколаєва, яка описана в легендарній композиції "Дельфін і русалка", виповнюється тридцять років.

За словами Наташі Корольової, хіти її колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва продовжують радувати слухачів, і син Тарзана, з нагоди дня народження продюсера, вирішив перетворити пісню "Дельфін і русалка".

"У день народження автора нетленок цілої плеяди артистів мій син Архип дарує нове і несподіване прочитання музичної казки Дельфіна і Русалки. Любові і здоров'я тобі, Ігорю! Спасибі тобі за твою творчість!",- йдеться у підписі до публікації.

І така увага до Ігоря Ніколаєва з боку Наташі Корольової і Архипа може змусити ревнувати її чоловіка Тарзана.

"Це дуже класно, голос заворожує, такі вірші, Наташа, це просто супер!", "Сподіваюся, Ігор Юрійович оцінить)", " дуже красиво і душевно!", "Так, без цієї казки було б не так яскраво жити, це найкраща і улюблена казка", " дивовижне звучання! Слухала не раз і кожен раз із задоволенням! Ігоря Ніколаєва з Днем народження. Здорово, що він був у Вашому житті", "хлопець чудовий, на відміну від його батька", "Так ніжно", "як красиво", - написали фанати в коментарях.

Варто відзначити, що в новій композиції співається про те, що дельфін і русалка залишилися разом і щасливі. Показово, що оновлена версія пісні була опублікована в день народження колишнього чоловіка співачки Ігоря Ніколаєва.

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