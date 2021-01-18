Популярна співачка Наташа Корольова з нагоди дня народження Ігоря Ніколаєва вирішила порадувати свого колишнього коханого
Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Історії кохання королевою і Ніколаєва, яка описана в легендарній композиції "Дельфін і русалка", виповнюється тридцять років.
За словами Наташі Корольової, хіти її колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва продовжують радувати слухачів, і син Тарзана, з нагоди дня народження продюсера, вирішив перетворити пісню "Дельфін і русалка".
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"У день народження автора нетленок цілої плеяди артистів мій син Архип дарує нове і несподіване прочитання музичної казки Дельфіна і Русалки. Любові і здоров'я тобі, Ігорю! Спасибі тобі за твою творчість!",- йдеться у підписі до публікації.
І така увага до Ігоря Ніколаєва з боку Наташі Корольової і Архипа може змусити ревнувати її чоловіка Тарзана.
"Це дуже класно, голос заворожує, такі вірші, Наташа, це просто супер!", "Сподіваюся, Ігор Юрійович оцінить)", " дуже красиво і душевно!", "Так, без цієї казки було б не так яскраво жити, це найкраща і улюблена казка", " дивовижне звучання! Слухала не раз і кожен раз із задоволенням! Ігоря Ніколаєва з Днем народження. Здорово, що він був у Вашому житті", "хлопець чудовий, на відміну від його батька", "Так ніжно", "як красиво", - написали фанати в коментарях.
Варто відзначити, що в новій композиції співається про те, що дельфін і русалка залишилися разом і щасливі. Показово, що оновлена версія пісні була опублікована в день народження колишнього чоловіка співачки Ігоря Ніколаєва.
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