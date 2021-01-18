Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес знімається в самих незвичайних фотосесіях

Дивлячись на Дженніфер Лопес, складно повірити, що співачці вже 50. Активна і енергійна знаменитість не обмежує себе і постійно займається спортом. Співачка і актриса почала свою кар'єру в 90-х, майже 30 років тому, і за цей час її зовнішність практично не змінилася. На фото, представлених на фан-акаунті, чітко видно, що артистка і правда фактично не змінилася.

Фото 1998 року справили на фанатів чимало враження. Позуючи в рожевому атласному платті з мереживами на талії і боках, Лопес підкреслила свою красу і форми. Для більшої пікантності, позувала Лопес без білизни.

Варто відзначити, що шкіра знаменитості в такій же хорошій формі, що і 23 роки тому.

"Я завжди згадую фразу:" До 25 років Ви маєте обличчя, яке дав тобі Бог. Після цього Ви отримуєте особу, яка заслуговуєте", - зазначила вона. - Мені вона здається дуже глибокою. Потрібно хотіти бути красивою всередині, тому що це буде видно зовні», - говорила не раз зірка.

Джей Ло щодня відвідує спортзал і не пропускає заняття, також вона виключила все шкідливе з раціону і відмовляється від дієт на користь правильного харчування.

Зірка не просто співає на сцені, але ще і танцює, вона намагається не сковувати себе одягом. Таким чином артистка дає можливість фанатам розгледіти всі особливості її апетитною фігури, одягнувшись в облягаючі наряди.

"Це найкраща королева👑; Бразилія її просто обожнює; як можна не скоритися цій королеві! 😩 🔥 ; Так що це або бомба або пожежа 💣пора одягнутися, королева❤; це те, що ви виявите, коли знайдете в словнику слово «досконалість»; красиво 😍❤️; краса; будь ласка, тобі не 51 🗣; Я люблю тебе, Джен ❤; мені здається, ви дуже сильно стежите за собою, навіть стегна горять», - пишуть фанати.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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