Тіна Кароль похвалилася вмістом декольте і нарвалася на критику

Українська співачка Тіна Кароль останнім часом активно використовує своє привабливе тіло, щоб привертати увагу публіки. Але в останній раз її черговий експеримент з бездонним декольте викликав бурю обговорень в мережі і хвилю невдоволення її відвертим образом. До того ж шанувальники помітили "непорозуміння" у вмісті декольте зірки, пише Politeka.net.

У своєму сторіс в Instagram співачка похвалилася кадрами з гримерки, де вона готувалася до появи перед публікою. Стилісти і костюмери посилено працювали над її черговим образом, "поправляючи пір'ячко" на Тіні.

Кароль в оригінальній синій сукні стояла біля дзеркала, знімаючи на відео, як виглядає процес підготовки до виступу. Поки її помічниці "чаклували" з декором на сукні, поправляючи його, фанати могли в деталях розглянути фігурку зірки і всі її "принади", які практично вистрибували з глибокого декольте. Виріз на сукні в черговий раз "засвітив" її груди, але саме це і не сподобалося шанувальникам.

У мережі стали з'являтися коментарі, в яких фанати побачили, наскільки недосконале тіло Тіни Кароль в найапетитнішій зоні. Вони відзначили, що співачка хоч і помітно схуднула, але тепер занадто часто демонструє своє неприкрите тіло за допомогою відвертих нарядів.

Критику публіки викликали "приплескані" тканиною груди, що створювало враження "висячих млинців" замість красивих округлих форм. До того ж, на думку шанувальників, "персики" Тіни Кароль здавалися асиметричними і не перебували на одному рівні.

"Зараз мода на висячі плоскі млинці або з якою метою з нею постійно це роблять? Вже десяте плаття з такою проблемою", "А в чому ідеал? Вибачте, одна висить вище іншої", - пишуть фоловери в коментарях під відео співачки.

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