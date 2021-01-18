Українцям слід робити тести на китайський вірус, навіть якщо у них симптоми звичайних респіраторних захворювань
Таку заяву під час брифінгу зробив голова МОЗ Максим Степанов.
За словами міністра, сьогодні у сімейних лікарів є все необхідне - і ПЛР-тести, і експрес-тести на антиген, а на території країни діють майже 2400 пунктів тестування.
"Якщо вам потрібно тестування, обов'язково, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. У будь – якої людини, у якої є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання – не тільки китайський вірус, будь–які симптоми респіраторного захворювання - можна піти і здати тест", - підкреслив Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.
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Глава МОЗ також додав, що безкоштовно тест на китайський вірус можуть зробити люди, які контактували із зараженими.
Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 3034 нових випадків зараження китайським вірусом. Жертвами вірусу стали 67 осіб, а перемогти недугу змогли 5236 осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу було проведено 13427 тестів.
З початку пандемії китайського вірусу в Україні офіційно зареєстровано 1163716 випадків зараження.
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