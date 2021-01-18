Блогер і телеведуча Леся Нікітюк ошелешила фанатів відвертою поведінкою

Скандальні кадри з'явилися у фанатському Instagram-акаунті.

Так, телеведучу Лесю Нікітюк застукали в компанії шоуменів Юрія Ткача і Юрія Горбунова, на яких вона закидала свої розкішні ніжки.

У випадку з гумористом з "Квартал 95" Леся Нікітюк одягла короткий топ з відкритими плечима і міні-спідницю.

Шоумен Юрій Горбунов прийшов до Лесі Нікітюк вже на інший ефір програми "Хто проти блондинок", де телеведуча чекала його в спокусливій сукні.

"Хто краще ніжку Лесі тримає? Юра чи Юра?",- йдеться в підписі до скандальних фотографій, які додали в один колаж.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію. Хтось написав, що Леся Нікітюк як завжди розкішно виглядає. Але були і такі коментатори, яким стало соромно за поведінку телеведучої перед камерами.

"Юра якось ніжніше", "взагалі сором втратила, думаю дружинам неприємно дивитися на це", " а Катя Осадча не ревнує? То Кароль За попу тримає, тепер Лесю,та що ж таке?", "Ти як завжди хороша"," але та ніжка більше їх, то вони не тримають, а причепилися", - написали вони під публікацією.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк змусила говорити про себе, поділившись кадром у нижній білизні. Нікітюк позувала в пікантній мереживній білизні з тонкими шкіряними ремінцями на грудях.

Крім того, Нікітюк завдала яскравий макіяж, який точно не підійде на кожен день. Очі у неї нафарбовані фіолетовими і жовтими тінями. Волосся Леся зібрала.

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