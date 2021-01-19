Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка "Victoria's Secret", похвалилася ідеальною фігурою на пляжі

Модель спокушає своїми шикарними формами, адже ніколи не скажеш, що ця жінка народила двох дітей, пише Politeka.net.

Цього разу зірка похвалилася вигинами в крихітному світлому бікіні, яке ледь прикривало найпотаємніше.

Модель позувала на пляжі, стоячи по коліно у воді. Алессандра повернулася до камери боком, блиснувши оголеними сідницями в бікіні.

Крім того, не можна пропустити, наскільки у неї підкачані ніжки.

Красуня злегка вигнулася, вона зробила високу зачіску, а образ завершили різні стильні аксесуари. Зокрема окуляри прикрили її очі, відсвічуючи блакитними стеклами.

"Щоб мати сенс .... ☀️💭", - написала модель.

За 13 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних слів, яких гідна її фігура.

"Гей, солодка! Я закохався", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, що Алессандра Амбросіо з 2005 року зустрічалася з бізнесменом Джеймі Мазуром.

24 серпня 2008 року у пари народилася дочка Аня Луїза Амбросіо-Мазур, А 7 травня 2012 року — син Ноа Фенікс Амбросіо-Мазур.

У 2018 році пара розлучилася.

Зірка активно займається зйомками, в тому числі неодноразово з'являлася у фільмах і серіалах.

Крім того, модель разом з подругою випускають купальники власного бренду.

Залишається тільки дивуватися, як красуня поєднує кар'єру з вихованням дітей.

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