Леся Нікітюк задерла ніжку ледь не втративши халатик

Українська теледива Леся Нікітюк знає, як привернути увагу шанувальників. Зірка активно використовує свої природні дані, виставляючи напоказ звабливі ніжки і інтригуючи стрункими вигинами. Тому в її сторіс в Instagram з'явився черговий знімок, де вона не захотіла приховувати свою красу під халатиком і ненав'язливо відкрила його перед дзеркалом, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк сфотографувалася у ванній, створюючи чергове яскраве і грайливе Селфі для своїх фанатів. Зірка стояла перед дзеркалом, загорнувшись в білосніжний махровий халатик, під яким навряд чи було щось ще крім її оголеного тіла і "апетитних" вигинів.

Телеведуча сперлася на руку і красивим рухом підняла одну ніжку так, щоб її було видно між краями халата. Знімок відмінно демонструє "оксамитову" шкіру на соковитому стегні Нікітюк. При цьому халатик ледь утримувався легким вузлом широкого пояса і погрожував в будь-яку секунду показати фоловерам більше, ніж хотіла б сама зірка.

Теледіва розпустила своє біляве волосся і позувала в білій масці, прикрашеній вишитою квіткою, що говорить про те, що вона явно перебувала не вдома.

Після спекотного знімка у ванній Нікітюк вирішила продовжити свою фотосесію на балконі незважаючи на мороз. Телеведуча підставила сонцю своє обличчя і грайливо взялася пальчиками за халат в зоні грудей, готуючись відкрити найзаповітнішу для багатьох зону свого тіла.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Але фанати неоднозначно сприйняли такі кадри від телеведучої і в коментарях припустили, що вона просто випила перед цією фотосесією.

Варто відзначити, що Леся Нікітюк останнім часом часто експериментує з образами і активно підкреслює всі свої "принади" за допомогою різноманітних нарядів. Крім струнких і нескінченних ніжок, про які вже ходять легенди, зірка все більше поглиблює своє декольте і хвалиться обсягами грудей в обтягуючих топах і сукнях.

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