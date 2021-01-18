Лавина зійшла на гірськолижний курорт в Карачаєво-Черкесії в районі Домбая біля гори Мусса-Ачитара

У прес-службі МНС Росії повідомили, що на гірськолижній трасі в момент сходу лавини перебували від 4 до 12 осіб.

При цьому в мережі пишуть, що всього під снігом могли опинитися до 20 осіб, у тому числі кілька дітей.

За попередніми даними під лавиною знаходяться два вагончики прокату гірськолижного спорядження, пошкоджено кафе.

Також повідомляється, що зараз відомо про чотирьох постраждалих.

Четыре человека пострадали при сходе лавины в Карачаево-Черкесии



Инцидент произошёл в посёлке Домбай в районе горы Мусса-Ачитара. Спасатели осматривают туристов. https://t.co/cP0nzK3mxF pic.twitter.com/MMdtreOrFf — #говоритмосква (@govoritmsk) January 18, 2021

"Проводиться обстеження тіла лавини, працюють рятувальники", - повідомило МНС.

Лавина зійшла на висоті 2700 метрів.

В екстрених службах повідомили, що спуск лавини був примусовим, але щось пішло не так. До пошуків зниклих підключилася Спецтехніка.

У мережі публікують кадри з місця події.

На горе Мусса-Ачитара в Домбае, где сошла лавина, организовывают тишину, чтобы найти людей под снегом. В экстренных службах сообщили, что спуск лавины был принудительным, но что-то пошло не так. К поискам пропавших подключилась спецтехника pic.twitter.com/MBXUWdq4sd — NEWS.ru (@nws_ru) January 18, 2021

За останніми даними, двох осіб вже витягли з-під снігу.

Раніше під час відпочинку в горах Непалу на групу туристів обрушилася величезна лавина.

За словами одного з мандрівників, група ночувала біля озера Капуче, яке вважається самим низькорозташованим льодовиковим озером в світі, а рано вранці стала свідком вражаючого природного явища.

Нагадаємо, величезна лавина накрила гірськолижний курорт, є жертви: кадри трагедії і нове попередження.

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