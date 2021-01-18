Лавина зійшла на гірськолижний курорт в Карачаєво-Черкесії в районі Домбая біля гори Мусса-Ачитара
У прес-службі МНС Росії повідомили, що на гірськолижній трасі в момент сходу лавини перебували від 4 до 12 осіб.
При цьому в мережі пишуть, що всього під снігом могли опинитися до 20 осіб, у тому числі кілька дітей.
За попередніми даними під лавиною знаходяться два вагончики прокату гірськолижного спорядження, пошкоджено кафе.
Розповніла Пугачова ошелешила видом під ручку з екс-чоловіком Корольовою: "Стільки років разом..."
Розповніла Пугачова ошелешила видом під ручку з екс-чоловіком Корольовою: "Стільки років разом..."
Монатік без одягу показав казкові Мальдіви з пишногрудою дружиною: пікантне фото
Полякова з 15-річною донькою зганьбилися "обробленими" фігурами в купальниках: "Доця маму вже перегнала"
Українців чекають нові "дитячі" виплати: які суми отримають батьки в 2021 році
Також повідомляється, що зараз відомо про чотирьох постраждалих.
"Проводиться обстеження тіла лавини, працюють рятувальники", - повідомило МНС.
Лавина зійшла на висоті 2700 метрів.
В екстрених службах повідомили, що спуск лавини був примусовим, але щось пішло не так. До пошуків зниклих підключилася Спецтехніка.
У мережі публікують кадри з місця події.
За останніми даними, двох осіб вже витягли з-під снігу.
Раніше під час відпочинку в горах Непалу на групу туристів обрушилася величезна лавина.
За словами одного з мандрівників, група ночувала біля озера Капуче, яке вважається самим низькорозташованим льодовиковим озером в світі, а рано вранці стала свідком вражаючого природного явища.
Нагадаємо, величезна лавина накрила гірськолижний курорт, є жертви: кадри трагедії і нове попередження.
Як повідомляла Politeka, не виходьте на вулицю, синоптики екстрено попередили українців про небезпеку.
Також Politeka писала, що стихія обрушилася на Україну, море заледеніло: кадри чарівних зимових пейзажів.