Зіркові діти привертають увагу до себе не менше, ніж мами

Сезон бікіні давно закінчився, але тільки не для зірок, які вирушили відпочивати після нового року закордон

Зіркові мами звикли показувати нові образи, які приміряють під час відпочинку. Однак останнім часом не тільки вони привертають увагу в Instagram, їх красуні-дочки також радують мережу різними фото, на яких із задоволенням позують. Представляємо вашій увазі топ-фото з "принцесами пляжу" відпочиваючих артисток.

Старша дочка Світлани Лободи Євангеліна росте тямущою і слухняною дівчинкою з безліччю інтересів і хобі. Дитина не тільки багато читає і хороший вчиться, але ще і любить гімнастику і спорт, як і мама.

Прийомна дочка Потапа Наталія Горова проводить відпустку з мамою і молодшим братом (єдиною рідною дитиною Олексія Потапенка) і радує новими кадрами. Дівчина навчилася приймати себе, багато займається фігурою і завжди показує кадри без фотошопу.

Соня Кіперман, старша дочка співачки Віри Брежнєвої, провела відмінну відпустку з мамою на гірськолижному курорті, а нещодавно вирішила поділитися кадрами, зробленими трохи раніше. Соня блиснула фігурою, як і у стрункої співачки, примірявши новий купальник.

Маша Полякова-старша дочка співачки Олі Полякової продовжує балувати шанувальників кадрами з відпочинку на Мальдівах. Сім'я вирушила у відпустку кілька днів тому і там бурхливо відзначила 37-річчя співачки. Маша ж показала фігуру в бікіні, здивувавши фігурою.

Злата Мітчелл, старша дочка телеведучої Ольги Фреймут поділилася ефектними кадрами в купальнику і показала, як змінилася за час карантину. На них Злата позує в трендовому купальнику з леопардовим принтом.

Нещодавно дружина Пирожкова, Анжеліка Ревва, здивувала розкішною фігурою в яскравому костюмі, а потім також поділилася яскравими і милими фото зі своїми дітьми. На закордонному відпочинку сім'я добре провела час і навіть встигла вразити образами дочок-красунь.

Нагадаємо, що красуня-дружина Артура Пирожкова на пляжі показала, що приносить їй задоволення: «Захід разом з моєю...».

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