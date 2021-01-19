Санта Дімопулос зізналася, як ставиться до Катерини Кухар

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос через кілька місяців після завершення проекту нарешті вирішила зізнатися, що для неї означає одна з найсуворіших суддів шоу Катерина Кухар. У своєму сторіс в Instagram вона розкрила справжнє ставлення до балерини і відзначила її внутрішні якості, пише Politeka.net.

Після виснажливих 14 тижнів участі в проекті, нескінченних репетицій і феєричних виступів на паркеті, які все-таки принесли їй перемогу, Санта Дімопулос зважилася відкрити свої справжнє ставлення до Катерини Кухар і зізнатися перед фанатами в тому, як вона до неї ставиться. А приводом для цього став день народження прими українського балету, який вона святкує 18 січня.

Дімопулос в цей день похвалилася яскравими спільними знімками з балериною і написала, що Катерина Кухар для неї - найнеповторніша. У своєму привітанні зірка назвала її ніжною, витонченою, мудрою і доброю, а також підкреслила красу суворої судді "Танців з зірками" і побажала їй щастя.

На іншому спільному знімку Санта Дімопулос позує разом з Кухар в образі черниці, в якому вона виступала на паркеті. Тут вона підкреслила, що Катерина Кухар для неї є тією людиною, яка не тільки вміє вислухати, а й веселитися. Словами "моя прима" вона тільки підкреслила значимість балерини під час участі в шоу.

Варто відзначити, що Санта Дімопулос хоч і займалася танцями в дитинстві, але саме завдяки завзятості і своїй пластичності змогла перемогти в "Танцях з зірками". Після своєї перемоги вона отримала від Катерини Кухар схвальний відгук: балерина назвала цю перемогу заслуженою. "Ви запалили цей паркет!",- зазначила Кухар.

Нагадавши, Дімопулос зізналася, що їй довелося пережити заради перемоги на "Танцях з зірками": "нерви, лицемірство..."

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