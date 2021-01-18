Батько Меган Маркл Томас хоче показати, як починалася кар'єра майбутньої герцогині і дружини принца Вільяма

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Sun.

Так, 76-річний Томас Маркл анонсував вихід документального фільму про життя його дочки Меган.

меган маркл, скрін

За словами тестя принца Гаррі, фільм повинен вийти до кінця поточного року.

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"Все починається з мого життя, моєї сім'ї, моєї любові до театру і телебачення і того, як я до цього прийшов. Потім-моє життя з Меган, дорослішання, її шкільні роки, поки вона не пішла в коледж, і коли почалася її кар'єра", – коротко виклав суть картини Томас Маркл.

Батько герцогині Сассекської також розповів, що в документальний фільм потраплять відео з домашнього архіву, а також фото його дочки, які раніше не потрапляли в ЗМІ.

Таким чином, Томас Маркл після гучного публічного конфлікту з Меган вирішив розкрити всі секрети своєї дочки, яка, за його словами, нібито відреклася від нього.

Шанувальники королівської сім'ї скептично поставилися до затії Томаса Маркла і пошкодували Меган, на якій намагається нажитися рідний батько.

"До чого доводить жага грошей і брудної слави", "Чисто по-людськи її шкода...", "Во сімейка", " треба ж!!! Яка Чарівна Меган! І такі родичі....", "Жах, ну і родичі", - написали вони в коментарях під публікацією в Instagram.

Нагадаємо, що сестра Меган Маркл вивалила незручну правду про дружину принца Гаррі.

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