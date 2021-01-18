Російська співачка Алла Пугачова здивувала появою на іноземному телебаченні
Кадри показав латвійський телеканал TV3.
Так, примадонна взяла участь у зйомках програми на телебаченні, присвяченій 85-річчю відомого композитора Раймонда Паулса.
Алла Пугачова записала відеопривітання в своєму розкішному особняку і не змогла стримати сліз.
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"Я так сентиментальна, що починаю про нього говорити-і у мене сльози на очах. Кому розкажеш, чому сльози, подумають, що це старечі... Раймонд, ти унікальна, неповторна людина, геніальна. Я так вдячно долі, що вона зв'язала нас з з тобою. Творчо і по-людськи... І залишилися ці діти, пісні, які всі люблять і ми один одному дуже допомогли, це дорого коштує", - заявила примадонна, не стримуючи сліз.
Пугачова також переживає, що не змогла через пандемію китайського вірусу прилетіти в Латвію і особисто привітати Паулса з 85-річчям.
"Ця проклята пандемія нас розлучає, але я жадаю зустрічі.... Думаю, що ми зустрінемося, не вип'ємо звичайно, вже скільки років не п'ємо. Від щирого серця тебе вітаю. Жінка, яка співала. І, як кажуть, непогано", - підсумувала Російська примадонна.
Сам же 85-річний композитор Раймонд Палус ледь стримував сльози, слухаючи привітання колеги по сцені.
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