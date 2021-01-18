Модель і внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала фанатам свій настрій

Знаменита внучка Софії Ротару, модель Соня Євдокименко знайшла популярність не тільки завдяки родинним зв'язкам, але і чудовим зовнішнім даним. В одній з останніх публікацій в Instagram дівчина продемонструвала фанатам свій настрій і показала динамічний знімок в незвичайному ракурсі, пише Politeka.net.

На фото, яким похвалилася Соня Євдокименко, вона позує, стоячи в довгому жовто-помаранчевому коридорі будівлі, пофарбованому "під зебру". Красуня показала, як потрібно одягатися, щоб тебе помітили навіть на вулицях Майамі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

На знімку внучка Софії Ротару позує в стильному закритому платті з леопардовим принтом, яке дуже вдало підкреслило струнку фігурку і точені вигини дівчини. Силует був збалансований модними рукавами-ліхтариками, що закривали лікті моделі, і незвичайним широким коміром з тонкою і ледь помітним рюшем по краю.

Образ для прогулянки доповнила поясна сумочка з коричневої шкіри, недбало зрушена на праву сторону, а також незвичайна захисна маска ручної роботи з двома ромашками з боків. Незважаючи на маску на обличчі Соня Євдокименко виглядала чудово завдяки розпущеному по плечах світлому волоссю і стриманому макіяжу.

Модель потягнулася рукою до камери, ніби показуючи вітальний жест. Свою публікацію вона підписала словами про свій настрій одягатися, а шанувальники в коментарях відзначили, що дівчина виглядає дуже красиво в цей день.

Варто відзначити, що внучка Софії Ротару давно живе в Сполучених Штатах Америки, де будує свою кар'єру і здобуває освіту. У вільний час дівчина часто влаштовує фотосесії на вулиці і показує їх шанувальникам в мережі.

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