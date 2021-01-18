Починаюча модель Діва Кассель подражнила публіку зухвалим образом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 16-річної дочки актриси Моніки Беллуччі й актора Венсана Касселя в Instagram з'явилося свіже фото дівчини, що розбурхує фантазію.
Так, юна брюнетка позувала в біло-синій майці, небезпечно нахилившись вперед. Помітно, що дівчина не одягла нижньої білизни: тоненька тканина спокусливо натягнулася під вагою її пружних принад, а від обрисів й зовсім можна зійти з розуму.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Шикарна ❤️"
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"Вона чарівно незрівнянна"
"Чорт, це прекрасно"
"Що за ефект?"
"Красива просто як мама"
"Запалюєш"
"Ти перейшла всі межі:) 💙"
"Немає слів ... 🤯"
"Неймовірна красуня 😍"
Діву Кассель багато хто порівнює із зірковою мамою - ті ж чуттєві губи, кучеряве волосся, великі глибокі очі та акуратний носик.
Публіка пророкує дівчині запаморочливу кар'єру в модельному бізнесі або шоу-бізі, адже вона, здається, увібрала в себе найкраще від своїх батьків.
Красуня зробила свій перший вихід у світ в червні 2019 року. Вона відвідала показ Dolce & Gabbana весна-літо 2020 в рамках Тижня чоловічої моди в Мілані.
Дівчина, до речі, пішла по стопах матері й пару років тому підписала свій перший контракт, ставши амбассадором парфумерної лінійки Dolce & Gabbana. Крім того, вона знялася в рекламній кампанії для нового аромату Dolce Shine.
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