Починаюча модель Діва Кассель подражнила публіку зухвалим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 16-річної дочки актриси Моніки Беллуччі й актора Венсана Касселя в Instagram з'явилося свіже фото дівчини, що розбурхує фантазію.

Так, юна брюнетка позувала в біло-синій майці, небезпечно нахилившись вперед. Помітно, що дівчина не одягла нижньої білизни: тоненька тканина спокусливо натягнулася під вагою її пружних принад, а від обрисів й зовсім можна зійти з розуму.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Шикарна ❤️"

"Вона чарівно незрівнянна"

"Чорт, це прекрасно"

"Що за ефект?"

"Красива просто як мама"

"Запалюєш"

"Ти перейшла всі межі:) 💙"

"Немає слів ... 🤯"

"Неймовірна красуня 😍"

Діву Кассель багато хто порівнює із зірковою мамою - ті ж чуттєві губи, кучеряве волосся, великі глибокі очі та акуратний носик.

Публіка пророкує дівчині запаморочливу кар'єру в модельному бізнесі або шоу-бізі, адже вона, здається, увібрала в себе найкраще від своїх батьків.

Красуня зробила свій перший вихід у світ в червні 2019 року. Вона відвідала показ Dolce & Gabbana весна-літо 2020 в рамках Тижня чоловічої моди в Мілані.

Дівчина, до речі, пішла по стопах матері й пару років тому підписала свій перший контракт, ставши амбассадором парфумерної лінійки Dolce & Gabbana. Крім того, вона знялася в рекламній кампанії для нового аромату Dolce Shine.

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