Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пишні форми в одній білизні

Відома модель вражає красою, адже їй дійсно є чим похвалитися, пише Politeka.net. Цього разу Кайлі показала ідеальні об'єми в одній ніжній білизні з мереживом.

Великі груди обтягнув тонкий ліфчик. Останній підняв бюст так, що той став виглядати ще спокусливіше і, здавалося, зараз вискочить назовні.

Тонка талія і пишні стегна захоплюють красою і створили ідеальний вигин.

Дженнер одягла крихітні мереживні трусики, крізь які проглядалося оголене тіло.

Пишне волосся Кайлі виглядало, як у русалки. Вони опустилися, ледь не прикриваючи сідниці.

Зірка блиснула стрункими ніжками, вставши на носочки. Модель дивилася повз камеру, її губи були прочинені.

При цьому Дженнер, можна сказати, висіла на мотузці, що обплітає її тіло.

"✨Дорогоцінна ✨", - написали автори поста, оприлюдненого в Instagram.

Раніше ми писали, що в зовсім юному віці Кайлі Дженнер виглядала зовсім по-іншому. Зірка захопилася пластичними операціями, одного разу вона навіть зізналася, що перестаралася зі своїми втручаннями.

Модель рівнялася на свою сестру Кім Кардашьян, вважаючи її зовнішність ідеальною.

Відзначимо, Кайлі Дженнер не тільки бізнесвумен і модель, але і молода мама. Її доньці, Стормі. Цього року має виповниться три роки.

Кайлі народила дівчинку у 21 рік від репера Тревіса Скотта. На жаль, пара розлучилася через рік після народження малятка.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст

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