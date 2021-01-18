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Відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Анна Седокова показала неймовірну фігурку

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка поділилася у себе в Instagram фотографією з відпочинку. Анна була одягнена в бежевий купальник, який зливався з її тілом. З першого погляду можна було подумати, що красуня гола. Засмагла шкіра ідеально гармоніювала з невидимим купальником. Седокова сиділа на білому диванчику, підігнувши під себе ноги. Волосся Анна зібрала, а обличчя прикрила сонцезахисними окулярами.

Варто відзначити, що пишний бюст Анни так і норовив вистрибнути назовні. Невидимий ліфчик так сильно здавив пружності зірки, що шанувальникам залишалося тільки пускати слинки. Поруч зі співачкою на диванчику сиділа красива смугаста кішка.

"Кішки-це добре. Вони не говорять і не роблять нічого без необхідності", - підписала фото Анна.

У коментарях фігуристій красуні залишили масу компліментів і приємних слів. Традиційно, не обійшлося і без критики.

"Кішечки)) Велика симпатичніше", "Шикарна як завжди"," а навіщо гола, більше немає кому показати?", "Найкрасивіша кішка та, що праворуч", "яка ви ідеально красива!", "Я думала це Кімуся Кардашьян", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Седокова в смугастому бікіні поскаржилася на розповнілу фігуру: "проміняла зал на пельмені".

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