Український хореограф та екс-учасниця шоу" Танці з зірками " Ілона Гвоздьова розповіла про себе багато особистого

У соціальній мережі Ілона звикла розповідати про своє життя чесно і без зайвих прикрас. На своїй сторінці в Instagram цього разу артистка розповіла невеликий автобіографічний екскурс і відкрила завісу таємниці особистого життя.

Під фото, на якому вона сама демонструє бездоганний плоский живіт, молода мама розповіла, що вдома її називають «левиця, народжена в Рік Дракона». Професійна танцівниця, педагог, хореограф-постановник, засновник і керівник студії танцю часто проводить майстер класи, а також є членом журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

"Скільки себе пам'ятаю, намагаюся знайти гармонію між роботою-особистим життям-Материнством. Поки її не знайшла😂 🤦 🏽 ♀️, але в цілому процес пошуку завжди цікавий і непередбачуваний. Секрет мого успіху простий, вийшла заміж по любові і живу в шлюбі ось уже 11років, народила двох дітей в любові і за власним бажанням, улюблене хобі зробила улюбленою і успішною роботою і намагаюся жити чесно, позитивно і дякую Богові за все що маю. Є величезні плани на майбутнє, люблю планувати своє життя, ділитися своїм творчим і життєвим досвідом, заряджати всіх і все навколо позитивом!",- написала Ілона.

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"Знаю Ілону з танців з зірками, вперше чую про псевдонім 😉; 🌹ви мотивуєте, надихаєте, захоплюєте👏; Запальничка така . Надихаєте, заряджаєте позитивом . Завжди хочеться цим якостям вчиться . Всіх благ вам на життєво шляху !!!😊😊».

Раніше Ілона Гвоздьова показала, як проводить Різдво в колі сім'ї. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" танцівниця розповіла про улюблені святкові традиції і щасливі спогади з дитинства, а також розмістила серію різдвяних фото.

На одному зі знімків Ілона Гвоздьова відображена в червоній оксамитовій піжамі, обіймаючись з мамою під в'язаним пледом на тлі ялинки.

Ймовірно, родичка завдала візит з самого ранку. На іншому знімку бабуся взяла маленького онука на руки біля тієї ж ялинки, а Ілона вже встигла переодягнутися і ніжно притиснулася до неї ззаду. На останньому кадрі Гвоздьова обняла свого чоловіка і приклалася до нього чолом, поки їх старша дочка сидить поруч за прикрашеним столом.

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